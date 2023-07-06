ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие правила нужно соблюдать при аварии на АЭС: рекомендации Минздрава

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 22:25
Какие правила нужно соблюдать при аварии на АЭС: рекомендации Минздрава Фото: в Минздраве назвали главные правила при аварии на АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые находятся в зоне радиационной аварии, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

В Минздраве подчеркивают, что советы предназначены для украинцев в зоне, которая не подлежит эвакуации при возможной аварии на атомной электростанции.

Что необходимо делать:

  • подготовьте недельный запас воды (питьевой и технической), пищи и запас необходимых лекарств;
  • уплотните окна и двери, закройте вентиляционные отверстия;
  • находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон;
  • включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями;
  • оставайтесь в помещении и сохраняйте спокойствие.

Что делать запрещено:

  • выходить из помещения до официального разрешения органов власти;
  • употреблять калий йодид, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта;
  • пользоваться водой из централизованных источников, если есть риск заражения радиацией (об этом сообщат дополнительно).

Угроза теракта на ЗАЭС

Напомним, еще в конце июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они могут взорвать охладитель и четыре энергоблока станции.

Через несколько дней президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и разведка доложили ему о планах россиян совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Уже на этой неделе в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне готовят провокацию со взрывами на ЗАЭС. Они могли поместить на крышу нескольких энергоблоков взрывчатку с целью обвинить наших защитников в обстрелах станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Министерство здравоохранения Украины Война России против Украины
NEWS
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария