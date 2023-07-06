Какие правила нужно соблюдать при аварии на АЭС: рекомендации Минздрава

Украинцам, которые находятся в зоне радиационной аварии, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

В Минздраве подчеркивают, что советы предназначены для украинцев в зоне, которая не подлежит эвакуации при возможной аварии на атомной электростанции.

Что необходимо делать:

подготовьте недельный запас воды (питьевой и технической), пищи и запас необходимых лекарств;

уплотните окна и двери, закройте вентиляционные отверстия;

находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон;

включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями;

оставайтесь в помещении и сохраняйте спокойствие.

Что делать запрещено:

выходить из помещения до официального разрешения органов власти;

употреблять калий йодид, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта;

пользоваться водой из централизованных источников, если есть риск заражения радиацией (об этом сообщат дополнительно).

Угроза теракта на ЗАЭС

Напомним, еще в конце июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они могут взорвать охладитель и четыре энергоблока станции.

Через несколько дней президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и разведка доложили ему о планах россиян совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Уже на этой неделе в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне готовят провокацию со взрывами на ЗАЭС. Они могли поместить на крышу нескольких энергоблоков взрывчатку с целью обвинить наших защитников в обстрелах станции.