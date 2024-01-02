В Украине рассматривают новые форматы телемарафона, - Минкульт

Украинские телеканалы рассматривают новые форматы для телемарафона "Єдині новини". Соответствующие предложения выработают в ближайшее время.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Украинскому радио " заявил временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

По его словам, формат телемарафона был чрезвычайно актуальным в начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда остановилась экономика страны и прекратились рекламные поступления для телеканалов.

Он отметил, что марафон достиг цели - граждане Украины могли получить необходимую, важную и оперативную информацию насчет событий в стране.

"Жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели. Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата", - рассказал и.о. главы МКИП.

Карандеев заявил, что в ближайшее время ожидается выработка таких предложений. И решение об изменении формата будет приниматься консолидированно.

Снижение доверия к телемарафону

Напомним, согласно опросу КМИС, доверие к телемарафону среди украинцев продолжает снижаться.

Между маем 2022 года и октябрем 2023 года доля доверяющих снизилась с 69% до 48%. А уже к декабрю 2023 года показатель упал до 43%.