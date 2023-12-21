В каких странах ЕС больше всего поддерживают прием украинцев: исследование

Уровень поддержки украинских беженцев в Европе остается высоким. В 2023 году 79% граждан стран ЕС согласны с приемом бежавших от войны.
Где уровень поддержки украинцев самый высокий, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Уровень поддержки украинских беженцев в ЕС остается на высоком уровне, хотя и снизился по сравнению с прошлым годом. Одобряют прием бежавших от войны 79% граждан стран ЕС (в прошлом году было 88%).
Такие результаты исследования "Атлас миграции", выпущенного Совместным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC). В новом выпуске есть специальный тематический раздел о тенденциях солидарности ЕС в отношении переселенцев из Украины.
Более всего снизился уровень одобрения приема украинцев в Чехии (58% с 77%), Словении (66% с 89%) и Словакии (58% с 76%). Единственной страной, где поддержка украинских беженцев выросла, стала Дания (с 89% до 90,8%). А наивысший уровень поддержки у Португалии (93,7% против 96,2% в 2022 году).
В 2023 году за предоставление убежища украинцам высказывалась такая доля респондентов в странах ЕС:
В то же время среди стран ЕС больше всего украинских беженцев приняли Германия (1 215 365 человек), Польша (960 620) и Чехия (364 450).
Напомним, мы писали, в каких странах урежут выплаты украинцам в следующем году. Сокращение помощи запланировано в Ирландии и Норвегии.
Также мы сообщали, что поток украинских беженцев в Европу возрос. Больше всего люди ехали в Германию, Чехию и Нидерланды.
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