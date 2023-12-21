В каких странах ЕС больше всего поддерживают прием украинцев: исследование

Уровень поддержки украинских беженцев в ЕС остается на высоком уровне, хотя и снизился по сравнению с прошлым годом. Одобряют прием бежавших от войны 79% граждан стран ЕС (в прошлом году было 88%).

Такие результаты исследования "Атлас миграции", выпущенного Совместным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC). В новом выпуске есть специальный тематический раздел о тенденциях солидарности ЕС в отношении переселенцев из Украины.

Более всего снизился уровень одобрения приема украинцев в Чехии (58% с 77%), Словении (66% с 89%) и Словакии (58% с 76%). Единственной страной, где поддержка украинских беженцев выросла, стала Дания (с 89% до 90,8%). А наивысший уровень поддержки у Португалии (93,7% против 96,2% в 2022 году).

В 2023 году за предоставление убежища украинцам высказывалась такая доля респондентов в странах ЕС:

Финляндия – 92%;

Швеция – 89,3%;

Испания – 87,9%;

Италия – 85,5%;

Польша – 84,7%;

Румыния – 83,1%%

Ирландия – 79,2%;

Нидерланды – 78,4%;

Венгрия – 77,5%;

Франция – 76,4%;

Германия – 73,6%.

В то же время среди стран ЕС больше всего украинских беженцев приняли Германия (1 215 365 человек), Польша (960 620) и Чехия (364 450).