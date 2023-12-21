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У яких країнах ЄС найбільше підтримують прийом українців: дослідження

Фото: Українські біженці у Данії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Рівень підтримки українських біженців у Європі залишається високим. У 2023 році 79% громадян країн ЄС згодні із прийомом втікачів від війни.

Де рівень підтримки українців найвищий, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Рівень підтримки українських біженців у ЄС залишається на високому рівні, хоч і знизився порівняно із минулим роком. Схвалюють прийом втікачів від війни 79% громадян країн ЄС (торік було 88%).

Такі результати дослідження "Атлас міграції", яке випустив Спільний дослідницький центр Європейської комісії (JRC). У новому випуску є  спеціальний тематичний розділ про тенденції солідарності ЄС щодо переселенців з України. 

Найбільше знизився рівень схвалення прийому українців у Чехії (58% із 77%), Словенії (66% зі 89%)та Словаччині (58% із 76%). Єдиною країною, де підтримка українських біженців зросла, стала Данія (з 89% до 90,8%). А найвищий рівень підтримки має Португалія (93,7% проти 96,2% у 2022 році).  

У 2023 році за надання прихистку українцям висловлювалася така частка респондентів у країнах ЄС:

  • Фінляндія – 92%;
  • Швеція – 89,3%;
  • Іспанія – 87,9%;
  • Італія – 85,5%;
  • Польща – 84,7%;
  • Румунія – 83,1%%
  • Ірландія – 79,2%;
  • Нідерланди – 78,4%;
  • Угорщина – 77,5%;
  • Франція – 76,4%;
  • Німеччина – 73,6%.

Водночас серед країн ЄС найбільше українських біженців прийняли Німеччина ( 1 215 365 осіб), Польща (960 620) і Чехія (364 450). 

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах уріжуть виплати українцям наступного року. Скорочення допомоги запланували в Ірландії та Норвегії.

Також ми повідомляли, що потік українських біженців до Європи зріс. Найбільше люди їхали до Німеччини, Чехії та Нідерландів.

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