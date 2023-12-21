У яких країнах ЄС найбільше підтримують прийом українців: дослідження

Рівень підтримки українських біженців у Європі залишається високим. У 2023 році 79% громадян країн ЄС згодні із прийомом втікачів від війни.
Де рівень підтримки українців найвищий, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.
Рівень підтримки українських біженців у ЄС залишається на високому рівні, хоч і знизився порівняно із минулим роком. Схвалюють прийом втікачів від війни 79% громадян країн ЄС (торік було 88%).
Такі результати дослідження "Атлас міграції", яке випустив Спільний дослідницький центр Європейської комісії (JRC). У новому випуску є спеціальний тематичний розділ про тенденції солідарності ЄС щодо переселенців з України.
Найбільше знизився рівень схвалення прийому українців у Чехії (58% із 77%), Словенії (66% зі 89%)та Словаччині (58% із 76%). Єдиною країною, де підтримка українських біженців зросла, стала Данія (з 89% до 90,8%). А найвищий рівень підтримки має Португалія (93,7% проти 96,2% у 2022 році).
У 2023 році за надання прихистку українцям висловлювалася така частка респондентів у країнах ЄС:
Водночас серед країн ЄС найбільше українських біженців прийняли Німеччина ( 1 215 365 осіб), Польща (960 620) і Чехія (364 450).
Нагадаємо, ми писали, у яких країнах уріжуть виплати українцям наступного року. Скорочення допомоги запланували в Ірландії та Норвегії.
Також ми повідомляли, що потік українських біженців до Європи зріс. Найбільше люди їхали до Німеччини, Чехії та Нідерландів.
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