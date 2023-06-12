Открытый вопрос. Каких гарантий добивается Украина от НАТО и что ей могут предложить

Украина ждет от саммита четкий документ с описанием пути своей интеграции в НАТО. Как заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига, в нем должна быть максимальная конкретика, а не привычные фразы о политике открытых дверей.

"Мы ждем юридической реакции НАТО на нашу заявку о вступлении, документ, который укажет нам прямой путь к вступлению, без лишних процедурных шагов", – говорил он в марте.

Конечно, хотелось бы зафиксировать временные рамки, но из-за полномасштабной войны с Россией это крайне сложно, признал Сибига.

По мнению главы ОП Андрея Ермака, приглашение в Североатлантический альянс может стать ключевым фактором победы. И в расширении должна быть заинтересована сама Европа, поскольку с вторжением России система безопасности дала сбой. Президент Владимир Зеленский вдохновился примером Финляндии и призвал НАТО принять волевое решение, поставив Украину в очередь на вступление сразу за Швецией.

Часть партнеров поддерживает такой сценарий. Например, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заверил, что его страна будет добиваться "дорожной карты". Более того, эстонский парламент и латвийский Сейм в своих декларациях выступили за приглашение Украины в НАТО.

Однако на саммите могут ограничиться лишь обновлением формата отношений. В настоящее время стороны взаимодействуют в рамках Комиссии Украина-НАТО. Как пишет Euractiv, статус нашей страны должно повысить создание нового "Совета Украина-НАТО", и эта идея нашла поддержку на Западе.

Согласно плану, Украина расширит спектр сотрудничества с альянсом. Вплоть до более усиленного обмена разведданных, совместных учений, инвестиций в оборонную сферу и ускоренного внедрения стандартов. Предполагается, что это позволит обеспечить плавный переход при вступлении в НАТО.

Владимир Зеленский не исключает, что откажется от участия в саммите НАТО, если там не будет гарантий безопасности для Украины (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

Такой вариант не устраивает украинскую сторону. На днях Зеленский допустил, что может вообще отказаться от участия в саммите, если там не будет гарантий безопасности или сигналов о членстве.

"Если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем по поводу членства в альянсе, то что нам там делать? Зачем нас зовут на этот саммит? ... Когда мы приезжаем на саммит в Вильнюс, это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я не хочу в этом политическом театре участвовать. Я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов", – отметил он.

Причем гарантии от Запада необходимо зафиксировать на бумаге – как финансовые, так и оборонные. В противном случае будет угроза того, что в какой-то момент союзники устанут, прекратят поддержку и выйдут из антипутинской коалиции, добавил президент.

Чего хочет Украина и при чем тут израильская модель

В основу гарантий безопасности Украина хочет заложить проект Kyiv Security Compact. Его подготовила рабочая группа Ермака и бывшего генсека ООН Андерса фог Расмуссена. По сути это лишь концепция, которая содержит ряд рекомендаций.

Согласно концепции, гаранты обязуются предоставлять ресурсы на содержание украинской армии в таких объемах, чтобы этого было достаточно для противостояния России. Кроме того, предполагаются долгосрочные инвестиции в военную промышленность, передача вооружений, разведывательной информации и т.д. Договор может содержать и дополнительные компоненты, такие как соглашения о противоракетной обороне (ПРО) или о региональной безопасности.

В числе гарантов Украина видит США, Великобританию, Канаду, Австралию, Польшу, Италию, Германию, Францию, Турцию, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Список не является исчерпывающим и может быть расширен другими странами.

В пакете указаны как превентивные, так и срочные меры, которые гаранты должны принять в случае нового вторжения в Украину. В таком случае они обязаны собраться для консультаций в течение 24 часов и предпринять конкретные шаги в течение 72 часов. Kyiv Security Compact видят в качестве базы для будущего "Киевского договора безопасности" – рамочного соглашения, которое будет сопровождаться подписанием отдельных документов с каждым из гарантов.

Андрей Ермак считает, что гарантии для Украины могут напоминать израильскую модель (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект обнародовали еще в сентябре прошлого года, но, похоже, он не слишком популярен на Западе. Вернее, гарантии обсуждаются, ключевые союзники делают заявления, но без привязки к Kyiv Security Compact. Не исключено, что в итоге они могут измениться.

"Основные гарантии, которые нужны нам, мы получаем. Есть вопрос о форме закрепления этих гарантий", – говорил в мае Андрей Ермак.

Тогда же он впервые заявил, что Украина выступает за микс своих инициатив и так называемой израильской модели. В отношении последней речь идет о двусторонних договорах по безопасности между США и Израилем.

Эти страны не связаны обязательствами коллективной безопасности. Но в течение многих лет США поддерживают особые отношения с Израилем как самым устойчивым партнером на Ближнем востоке. Благодаря этому Израиль остается крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны.

Помощь закреплена в соглашениях, которые заключаются на 10 лет. Сейчас действует документ, который обязывает Вашингтон до 2028 год предоставить военную помощь на 38 млрд долларов. По большей части, как и в случае с Украиной, эта сумма должна расходоваться на закупку американских вооружений.

Израильский военный аналитик Давид Шарп в интервью RFI подчеркивает, что никаких гарантий военного вмешательства США в конфликты на стороне Израиля нет. И по большому счету все, что прописано в договоре, ­– это пакет военной помощи, зафиксированный на бумаге. И если переносить историю их взаимоотношений на Украину, то это означает, что западные гаранты должны оформить обещание военной поддержки отдельным документом.

В то же время The Wall Street Journal ставит знак равенства между концепцией Ермака-Расмуссена и израильской моделью. По словам бывшего помощника Расмуссена, в таком случае главным гарантом для Украины выступят США, но сторонами договора также будут Великобритания, Германия и Франция. Топ-чиновники в Париже и Берлине подтвердили, что в целом согласны с планом.

"Обсуждение этого вопроса продолжается прямо сейчас… Россия сегодня должна понять, что Украина получила гарантии безопасности и что они не закончатся со временем или из-за усталости Запада", – заявил польский президент Анджей Дуда в комментарии WSJ.

Варианты на столе

Польша и страны Балтии, наиболее проукраинские голоса в альянсе, не довольны одной лишь перспективой создания Совета Украина-НАТО. Они продвигают политическую декларацию, более чем сильную чем заявление на саммите-2008 в Бухаресте (Румыния) с одобрением желания Украины вступить в оборонный союз.

Между тем ведущие страны, такие как США, Великобритания и Франция рассматривают различные модели. Идея состоит в том, чтобы сформулировать якорь безопасности для Украины с некоторыми оговорками. Как пишет испанское издание El Pais, из-за войны с Россией вариант, аналогичный 5-й статье НАТО, нежелателен в нынешней ситуации. Страны НАТО готовят для Украины альтернативу гарантиям безопасности (фото Getty Images)

Поэтому сейчас на столе так называемые "договоренности о безопасности", то есть более регламентированная формула с четкой фиксацией поступления вооружений в Украину в средне- и долгосрочной перспективе. И в этом случае имеет смысл предложение аналитиков Atlantic Council Яна Бжезинского и Александра Вершбоу, бывших топ-чиновников Госдепа США и НАТО. По данным El Pais, сейчас оно набирает обороты в дебатах Североатлантического альянса.

Их предложение заключается в новом партнерстве для наращивания военного потенциала Украины с обучением солдат и переоснащением вооруженных сил. По их мнению, это должно обеспечить безопасность, пока союзники не решат сделать Украину полноправным членом НАТО.

Другой обсуждаемый вариант – гарантии, согласно концепции заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Под ней понимают подписание политического соглашения о военной помощи в еще большей степени, чем сейчас. Вероятно, это может выглядеть как британские гарантии для Швеции и Финляндии. В мае 2022 года после подачи заявок на вступление в альянс, Лондон взял их под защиту и подстраховал от возможной агрессии третьей стороны.

В любом случае на этот счет нет единого мнения на Западе. Politico со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что некоторые партнеры до сих пор не понимают сути гарантий, кто их должен обеспечивать и как вообще реагировать на призывы Украины. Поэтому месяц до саммита НАТО вопрос остается открытым.

"На одном конце – полноправное членство в НАТО. Этот вариант влечет за собой железную гарантию статьи 5, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников", – отметил бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд.

На другом, по его словам, – "бумажные гарантии" по типу Будапештского меморандума. И между ними существует множество вариантов от двусторонних договоров до конкретных политических обязательств. Загвоздка в том, как выбрать правильный.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Елена Стефанишина прямо говорит, что нужны четкие гарантии по примеру Швеции и Финляндии до фактического вступления в альянс. И даже если вопрос гарантий не включен в повестку дня НАТО, в преддверии саммита их продолжают активно обсуждать.

"Независимо от того, упомянут ли их в коммюнике или нет, они окажут косвенное влияние на альянс. Поэтому задвигать этот вопрос и делать вид, что это не вопрос НАТО, не поможет", – рассказал Politico топ-дипломат из Центральной Европы.

Гарантии на потом

В мае в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж готов заключить соглашение о гарантиях безопасности. А президент Эммануэль Макрон призвал Запад быть занять более активную позицию, чтобы избежать заморозки военного конфликта в Украине.

"Если мы хотим надежного и прочного мира, если мы хотим иметь хоть какой-то противовес России, если мы хотим пользоваться доверием украинцев, мы должны дать Украине гарантии предотвращения дальнейшей агрессии и включить ее в свою архитектуру безопасности. Я за то, чтобы эти гарантии были ощутимыми и заслуживающими доверия", – заявил он на форуме Globsec в Братиславе (Словакия).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц считают, что до конца войны Украина не получит особых гарантий (фото nato.int)

На том же форуме президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила со своими предложениями. Правда, они скорее всего не касаются воюющей Украины. По ее словам, сделать мир прочным можно с помощью "разных моделей и исторических примеров". Или перевооружить нашу страну таким образом, чтобы Россия в будущем не решилась на новое вторжение.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркивает, что на сегодня рано говорить о членстве Украины в НАТО. Главная задача союзников – поддержать ее в защите своей территории. А гарантии будут актуальны уже для послевоенного времени, но точно будут отличаться от коллективной безопасности в рамках альянса.

О том, что Украина может получить гарантии уже после войны, говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Хотя и в данном вопросе союзники еще не пришли к согласию.

"Нам нужно убедиться, что история не повторится, чтобы эта модель российской агрессии против Украины действительно прекратилась. Поэтому у нас должны быть рамки для обеспечения гарантий безопасности Украины после окончания войны", – заявил он после встречи с главами МИД стран-участниц в Осло.

Возможно, планы западных партнеров прояснятся сегодня, 12 июня, когда лидеры Франции, Германии и Польши на встрече в Париже попытаются выйти на какую-то единую позицию перед Вильнюсом.

По всей видимости, от саммита не стоит ждать реального прорыва. Особенно на фоне заявлений ключевого партнера, который играет первую скрипку в НАТО. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Украина в литовской столице может рассчитывать на более четкую поддержку стран Североатлантического альянса. А ее босс, Энтони Блинкен, пока лишь пообещал мощный пакет политической и материальной помощи.