В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине вечером среды, 17 июля, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 21:28 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - сообщили Воздушные силы.

Следует напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Массированные обстрелы Украины

Напомним, вечером 11 июля и в ночь на 13 июля враг запустил 5 крылатых ракет и 24 ударных дрона по территории Украины.

А в ночь на 16 июля россияне запустили четыре "Шахеда" и еще 8 разведывательных дронов на южном и восточном направлениях.

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