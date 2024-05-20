Фото и видео во время войны. Что запрещено снимать и какое наказание грозит

В Украине во время полномасштабной войны действуют определенные ограничения для граждан, в том числе и касательно фото и видеосъемки. А за нарушение этих правил может угрожать уголовная ответственность.

При подготовке материала использовались публикация Львовской райгосадминистрации и текст закона №2160-ІХ от 24.03.2022.

Что нельзя снимать и публиковать во время войны и какое наказание, - в материале РБК-Украина ниже.

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Что запрещено снимать т публиковать во время войны

Так, сейчас в Украине запрещено фотографировать и снимать на видео местность, где произошел обстрел, а также летящие ракеты или момент попадания.

Что еще запрещено снимать и публиковать:

точные адреса и координаты мест боевых действий;

работу украинской ПВО;

видео и фото попадания ракет;

любые данные о действиях и перемещениях украинских войск, а также основные военные объекты или объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, категорически запрещается стримить в прямом эфире ракетные обстрелы или бомбардировки, поскольку это может помочь врагу корректировать огонь.

Какое наказание может грозить за съемку во время войны

В прошлом году Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, дополнив его наказанием за несанкционированное распространение информации о перемещении войск или военной техники.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины. За такое нарушение гражданам может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Это касается информации, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или Министерством обороны Украины или официальными источниками стран-партнеров.

От 5 до 8 лет может угрожать за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований, если это позволяет идентифицировать местность. Это касается также информации, которая не распространялась в открытом доступе Генштабом ВСУ.

Если вышеуказанные нарушения были совершены предварительным сговором группой лиц или с целью передачи информации агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия, то будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.