Фото и видео во время войны. Что запрещено снимать и какое наказание грозит
В Украине во время полномасштабной войны действуют определенные ограничения для граждан, в том числе и касательно фото и видеосъемки. А за нарушение этих правил может угрожать уголовная ответственность.
Что нельзя снимать и публиковать во время войны и какое наказание, - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались публикация Львовской райгосадминистрации и текст закона №2160-ІХ от 24.03.2022.
Содержание
- Что запрещено снимать и публиковать во время войны
- Какое наказание может грозить за съем во время войны
Что запрещено снимать т публиковать во время войны
Так, сейчас в Украине запрещено фотографировать и снимать на видео местность, где произошел обстрел, а также летящие ракеты или момент попадания.
Что еще запрещено снимать и публиковать:
- точные адреса и координаты мест боевых действий;
- работу украинской ПВО;
- видео и фото попадания ракет;
- любые данные о действиях и перемещениях украинских войск, а также основные военные объекты или объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, категорически запрещается стримить в прямом эфире ракетные обстрелы или бомбардировки, поскольку это может помочь врагу корректировать огонь.
Какое наказание может грозить за съемку во время войны
В прошлом году Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, дополнив его наказанием за несанкционированное распространение информации о перемещении войск или военной техники.
В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины. За такое нарушение гражданам может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.
Это касается информации, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или Министерством обороны Украины или официальными источниками стран-партнеров.
От 5 до 8 лет может угрожать за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований, если это позволяет идентифицировать местность. Это касается также информации, которая не распространялась в открытом доступе Генштабом ВСУ.
Если вышеуказанные нарушения были совершены предварительным сговором группой лиц или с целью передачи информации агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия, то будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как действует комендантский час в областях Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.