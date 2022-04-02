До Київської області прибули 450 бронежилетів для бійців ТРО

Партія із 450 наборів (бронежилет і каска) прибули на Київщину для бійців територіальної оборони. Бронежилети мають ступінь захисту 4+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Засоби захисту закупила для бійців компанія "Метінвест": вона виділила на це 10 мільйонів євро. Перша партія - 5000 "броників", касок та аптечок, вже закуплена.

"Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх бізнесменів з проханням допомагати. І прийшов зворотній зв’язок від компанії Метінвест Ріната Ахметова. Бронежилети, які закупила компанія, отримають воїни, які знаходяться на передовій оборони Київщини. Тому що Київщина це серце нашої держави, і ми не можемо допустити, щоб ворог зайняв цю територію", - розповів Олег Матвієнко, речник голови Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, з перших днів війни група "Метінвест" Ріната Ахметова надавала безкоштовно метал та самостійно виготовляла протитанкові їжаки - вже понад 40 тис., а також шиповані ланцюги та протидесантні їжаки.

Також підприємства компанії налагодили власне виробництво пластин для бронежилетів: перша партія у 2000 "броників" вже попрямувала до бійців ЗСУ та ТРО, та національної поліції.