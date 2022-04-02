В Киевскую область прибыли 450 бронежилетов для бойцов ТРО

Партия из 450 наборов (бронежилет и каска) прибыли на Киевщину для бойцов территориальной обороны. Бронежилеты имеют степень защиты 4+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Средства защиты закупила для бойцов компания "Метинвест": она выделила на это 10 миллионов евро. Первая партия - 5000" броников", касок и аптечек, уже закуплена.

"Президент Владимир Зеленский обратился ко всем бизнесменам с просьбой помогать. И пришла обратная связь от компании Метинвест Рината Ахметова. Бронежилеты, которые закупила компания, получат воины, которые находятся на передовой обороны Киевщины. Потому что Киевщина это сердце нашего государства, и мы не можем допустить, чтобы враг занял эту территорию", - рассказал Олег Матвиенко, спикер главы Киевской областной военной администрации.

Напомним, с первых дней войны группа "Метинвест" Рината Ахметова предоставляла бесплатно металл и самостоятельно изготавливала противотанковые ежи - уже более 40 тыс., а также шипованные цепи и протидесантні ежи.

Также предприятия компании наладили собственное производство пластин для бронежилетов: первая партия в 2000 "броников" уже направилась к бойцам ВСУ и ТРО, и Национальной полиции.