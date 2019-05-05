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У Київській області застрелили заступника начальника відділення поліції

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 09:41
У Київській області застрелили заступника начальника відділення поліції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В момент нападу правоохоронець перебував поза службою

У Київської області невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, в момент інциденту правоохоронець перебував поза службою в одному в одному з кафе Баришівки. Невідомий здійснив постріл у шию коли чоловік знаходився на терасі будівлі. Від отриманої травми правоохоронець загинув.

Зазначається, що поліція кваліфікувала інцидент як навмисне вбивство поліцейського. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ст. 348 тобто, "посягання на життя працівника правоохоронного органу".

"Санкція статті передбачає позбавлення від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - додали в поліції.

Наразі в області введено спеціальну операцію "Сирена". Поліція розшукує вбивцю.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейського. В результаті нападу працівник поліції отримав поранення. Нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, у Дніпрі поліція затримала зловмисника, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири. В результаті стрілянини двоє пенсіонерів отримали пошкодження. Одного було поранено у голову, іншому куля пошкодила одяг.

РБК-Україна писало, що у центрі Кам'янського Дніпропетровської області вдень 20 квітня стріляли в громадського активіста, голову організації "Рух Громадська Варта" Євгена Найду. 

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