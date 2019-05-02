У Києві затримали чоловіка, який поранив ножем поліцейського

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався на проспекті Лісовому у Деснянському районі столиці

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який напав з ножем на поліцейського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Лісовому у Деснянському районі столиці. Правоохоронцями на місці злочину встановлено, що поліцейський побачив, як на вулиці між двома невідомими виник конфлікт, при цьому один з них тримав у цей час за спиною ножа. Поліцейський представився і попросив заховати холодну зброю. У результаті зловмисник кинувся на нього з ножем. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився агресивно. Поліцейські застосували наручники і доставили правопорушника в районне управління поліції для встановлення всіх обставин події.

Працівник поліції отримав непроникающую колото-різану рану грудної клітини, після чого його госпіталізували в лікарню для надання допомоги.

Слідчі з'ясували, що правопорушник - 23-річний киянин, який рік ховається від рішення суду (перебування під вартою) за вчинення злочину, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напад на поліцейського на Лісовому масиві у Києві в ніч на 2 травня скоїв чоловік, який перебував в неадекватному стані.