У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з вікна квартири

Фото: затриманий зловмисник (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Зловмисник поранив пенсіонера

У Дніпрі поліція затримала зловмисника, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що інцидент стався 3 травня близько 15:00 у провулку Парусному. Як встановили правоохоронці, в результаті стрілянини одного пенсіонера було поранено у голову, іншому куля пошкодила одяг.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. В ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний 42-річний чоловік - житель сусіднього будинку.

Зловмисника затримали та доставили до відділення поліції. Йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі. Зброя - попередньо пневматична рушниця - вилучена та направлена на експертизу.

Фото: зброя, з якої було відкрито стрілянину (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Раніше повідомлялося, що у місті Кам’янське Дніпропетровської області у центрі міста трапилась стрілянина, в результаті якої отримали травми 3 людини.

РБК-Україна писало, що у центрі Кам'янського Дніпропетровської області вдень 20 квітня стріляли в громадського активіста, голову організації "Рух Громадська Варта" Євгена Найду.