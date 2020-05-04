В ЄС стверджують, що п’ять європейських країн ще не пройшли пік коронавірусу

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Європейський центр з профілактики та контролю захворювань все ще фіксує зростання випадків у низці країн

Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція ще не досягли піку заражень коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами директора Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон, в Болгарії все ще фіксується збільшення випадків COVID-19. У великій Британії, Польщі, Румунії та Швеції ECDC також не побачив "істотних змін за останні 14 днів".

Водночас, у всіх інших європейських країнах спостерігається зниження кількості випадків захворювання.

"Станом на суботу (2 травня), схоже, що початкова хвиля передачі (у Європі) пройшла свій пік", - заявила Аммон.

Кілька днів тому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік захворюваності коронавірусом. Джонсон також анонсував план щодо зняття карантинних обмежень, введених в країні через пандемію.

Наразі відомо про 186,6 тисяч випадків коронавірусу в Британії. Кількість жертв вірусу наближається до 29 тисяч осіб. 3 травня у Британії зафіксували 4339 нових випадків вірусу і 315 смертей від інфекції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) почав розробляти план дій на випадок другої хвилі коронавірусу цієї осені.