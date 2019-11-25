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У Київській області затримали кримінального авторитета

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 17:31
У Київській області затримали кримінального авторитета
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кримінальний авторитет користувався посвідченням представника ЗМІ

Співробітники поліції затримали кримінального авторитета і його "помічників", які причетні до жорстокого нападу в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, в кінці листопада минулого року у нічному закладі Борисполя троє невідомих жорстоко побили битами чоловіка. Слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію в районі і в цілому на території Київської області.

Нападники були затримані за місцем проживання. Під час обшуків у помешканнях зловмисників співробітники поліції виявили та вилучили різні ножі, металеву биту, мачете.

Старший із групи зловмисників, раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет, користувався посвідченням представника ЗМІ.

Фото: затримання кримінального авторитету (kv.npu.gov.ua)

У затриманні зловмисників брали участь співробітники кримінальної поліції Київської області, бійці "КОРД" і полку поліції особливого призначення.

Всім чоловікам оголошено про підозру. Поліція просить суд заарештувати підозрюваних.

Нагадаємо, в Харківській області в смт Золочів невідомі пошкодили автомобіль заступника начальника відділу прикордонної служби, обливши його кислотою.

Крім того, правоохоронці викрили службова особа Ірпінського відділення Вишгородської ВОГНІ ГУГФС у Київській області під час отримання хабара від приватного підприємця.

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