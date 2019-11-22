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У Харківській області авто прикордонника облили кислотою

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 16:06
У Харківській області авто прикордонника облили кислотою
Фото: пошкоджений автомобіль (dpsu.gov.ua)

В ДПСУ пов'язують напад із професійною діяльністю військовослужбовця

На Харківській області в смт Золочів невідомі пошкодили автомобіль заступника начальника відділу прикордонної служби, обливши його кислотою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що автомобіль, найімовірніше, пошкодили через службову діяльність прикордонника.

"Вранці офіцер збирався на службу та виявив біля місця проживання власний автомобіль з пошкодженими колесами та покриттям кузова (внаслідок дії хімічної речовини, попередньо - кислоти)", - йдеться в повідомленні.

Наразі подробиці події з’ясовують співробітники Національної поліції у співпраці з офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, адже ймовірно лиходії зіпсували транспортний засіб, щоб залякати прикордонника через його службову діяльність.

У ДПСУ відзначають, що цього року зафіксовано понад сто подібних випадків тиску на прикордонників через службову діяльність серед яких: 25 випадків застосування насилля, 11 - пошкодження майна, 21 - погроза фізичного насилля, 52 - створення перешкод службовій діяльності.

Раніше у Харкові повідомили про підозру трьом місцевим жителям, які вчинили напад на поліцейського.

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