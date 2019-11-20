У Київській області на хабарі затримали інспектора ДФС

Фото: затримання хабарника (kyiv.gp.gov.ua)

Він отримав від підприємця 2,5 тис. доларів

Правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Зазначається, що 20 листопада було затримано головного державного ревізора-інспектора Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області після отримання від приватного підприємця грошових коштів в розмірі 2,5 тис. доларів за не вжиття дій з примусового стягнення податкового боргу, в тому числі не проведення процедури опису та накладання арешту на майно підприємства.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання про повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше у Краматорську (Донецька область) слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейських, які за хабар пропонували чоловіку уникнути відповідальності за зберігання наркотиків.

РБК-Україна писало, що начальника Полтавської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) підозрюють в одержанні хабаря у розмірі 4 тис. доларів. Справу скерували в суд.