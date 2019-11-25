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В Киевской области задержали криминального авторитета

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 17:31
В Киевской области задержали криминального авторитета
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Криминальный авторитет пользовался удостоверением представителя СМИ

Сотрудники полиции задержали криминального авторитета и его "помощников", которые причастны к жестокому нападению в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, в конце ноября прошлого года в ночном заведении Борисполя трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области.

Нападавшие были задержаны по месту жительства. Во время обысков в помещениях злоумышленников сотрудники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

Фото: задержание криминального авторитета (kv.npu.gov.ua)

Старший из группы злоумышленников, ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет, пользовался удостоверением представителя СМИ.

В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники криминальной полиции Киевской области, бойцы "КОРД" и полка полиции особого назначения.

Всем мужчинам объявлено о подозрении. Полиция просит суд арестовать подозреваемых.

Напомним, в Харьковской области в пгт Золочев неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника отдела пограничной службы, облив его кислотой.

Кроме того, правоохранители разоблачили служебное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя.

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