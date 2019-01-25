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У Київській області затримали дві фури із львівським сміттям

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 15:25
У Київській області затримали дві фури із львівським сміттям
Фото: затримані фури (kv.npu.gov.ua)

На місці працює поліція

Поліція затримала у Київській області вантажівки із львівським сміттям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, два вантажних автомобіля DAF працівники поліції виявили під час розгрузки на стихійному незаконному сміттєзвалищі у Баришівському районі. В обох вантажівок були державні номери Львівської області (ВС). 

На місці події працює слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції. Поліцейські проводять опитування водіїв, встановлюють наявність відповідних накладних та інших дозвільних документів, кінцевий пункт розгрузки.

Наразі з’ясовуються усі обставини події. Вирішується питання про затримання цих транспортних засобів.

Фото: затримані фури (kv.npu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у місті Жашків (Черкаська область) поліцейські виявили дві фури, які намагалися вивантажити в одному із сіл сміття, привезене із Львівської області.

Нагадаємо, на початку червня 2018 року Європейський банк реконструкції і розвитку і міжнародні донори виділили Львову 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів в Грибовичах.

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