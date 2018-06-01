ЄБРР і донори виділили 35 млн євро на рекультивацію сміттєзвалища в Грибовичах

Кошти також спрямують на будівництво заводу з переробки відходів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та міжнародні донори виділили Львову 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів у Грибовичах. Відповідну угоду підписано сьогодні, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, підписання кредитної угоди пройшло за участю заступника директора ЄБРР в Україні Марини Петров та міської влади Львова. Зазначається, що 25 млн євро з вказаних коштів будуть надані на вигідних кредитних умовах терміном на 13 років (починаючи з 2018 року) і ще 10 млн євро будуть надані на умовах гранту, який повертати не потрібно.

Кошти спрямують на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництво у Львові заводу з механіко-біологічної переробки відходів. Передбачається, що місто запровадить сучасні підходи до вторинної переробки та управління відходами.

Нагадаємо, раніше керівник програми поводження з твердими побутовими відходами у Львові Крістофер Раунд заявив, що рекультивація Грибовицького звалища займе мінімум п'ять років.

28 травня 2016 на території цього звалища почалася пожежа. Незабаром там стався обвал твердих побутових відходів, в результаті чого під завалами опинилися троє рятувальників. Всі вони загинули.