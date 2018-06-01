Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЄБРР і донори виділили 35 млн євро на рекультивацію сміттєзвалища в Грибовичах

НовиниФінанси    01.06.2018 - 13:42
Фото: підписання угоди про кредит (РБК-Україна)
Фото: підписання угоди про кредит (РБК-Україна)

Кошти також спрямують на будівництво заводу з переробки відходів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та міжнародні донори виділили Львову 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів у Грибовичах. Відповідну угоду підписано сьогодні, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, підписання кредитної угоди пройшло за участю заступника директора ЄБРР в Україні Марини Петров та міської влади Львова. Зазначається, що 25 млн євро з вказаних коштів будуть надані на вигідних кредитних умовах терміном на 13 років (починаючи з 2018 року) і ще 10 млн євро будуть надані на умовах гранту, який повертати не потрібно.

Кошти спрямують на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництво у Львові заводу з механіко-біологічної переробки відходів. Передбачається, що місто запровадить сучасні підходи до вторинної переробки та управління відходами.

Нагадаємо, раніше керівник програми поводження з твердими побутовими відходами у Львові Крістофер Раунд заявив, що рекультивація Грибовицького звалища займе мінімум п'ять років.

28 травня 2016 на території цього звалища почалася пожежа. Незабаром там стався обвал твердих побутових відходів, в результаті чого під завалами опинилися троє рятувальників. Всі вони загинули.

У Львові четвертий день поспіль "мінують" бізнес-центри
Теги публікації: Львів, ЄБРР, свалка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top