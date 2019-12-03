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Сьогодні Україну накриє мокрий сніг

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 08:00
Сьогодні Україну накриє мокрий сніг
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Тепло буде лише у південних областях

Погода в Україні 3 грудня погіршиться, сніги накриють всі, крім південних, області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях мокрий сніг. Температура повітря вдень складе -1+1, вночі -1-3. У північних та центральних областях теж холодно та мокрий сніг, температура повітря вдень складе -1+1, вночі -1-4.

Сьогодні Україну накриє мокрий сніг

На сході України мокрий сніг, вдень -1+1, а вночі -2-4. У південних областях дощ, але снігу не буде. Вдень очікується +3+6, а вночі -1+1.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві мокрий сніг, вдень очікується -1+1, вночі -1-3.

Сьогодні Україну накриє мокрий сніг

Нагадаємо, сьогодні вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг.

РБК-Україна писало, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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