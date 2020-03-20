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В Україні винесли перше судове рішення за порушення правил карантину

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 15:09
В Україні винесли перше судове рішення за порушення правил карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук

Шевченківський районний суд Києва в п'ятницю, 20 березня, виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину в Україні. Про це повідомили в Шевченківському райсуді.

Повідомляється, що рішення було прийнято стосовно мешканки Києва, яка здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці з порушенням санітарно-протиепідемічних правил на період карантину.

"За результатами розгляду справи, особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 000 гривень", - повідомили в суді.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (Covid-19)". Зокрема, законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за навмисне зараження коронавірусом. Закон набрав чинності 18 березня.

Також РБК-Україна писало, що з 20 березня в Україні почнуть діяти більш жорсткі заходи через порушення умов карантину. Поліція почне активніше залучати до відповідальності.

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