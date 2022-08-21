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У прикордонних громадах Київської області ввели нову заборону: що відомо

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 16:58
У прикордонних громадах Київської області ввели нову заборону: що відомо Фото: у прикордонних громадах Київської області запровадили заборону на продаж алкоголю (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Іванківської селищної ради Олега Берегового.

"Наказ Вишгородської районної військової адміністрації "Про заборону продажу алкогольних напоїв в торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району", - розповів він.

За словами депутата, заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня і до особливого розпорядження.

У прикордонних громадах Київської області ввели нову заборону: що відомо

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи можливий повторний наступ росіян на Київ.

Додамо, також у Київській області влада анонсувала рейди за дотриманням комендантської години.

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