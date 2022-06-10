Повторний наступ на Київ. У Міноборони поставили остаточну крапку в питанні

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми виграли битву за Київ, це щось значить. Станом на сьогодні рівень захисту столиці не знижений. Столиця і підступи до столиці добре зміцнюються. У нас є кілька ліній оборони. Ніхто руки не опустив і оборона посилюється", - заявив він.

За словами речника Міноборони, у найближчій перспективі не видно можливості наступу російських військ на Київ.

"Але все одно рано чи пізно РФ може повторити такі наступальні дії, - додав він.