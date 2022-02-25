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У Київській області в результаті ворожих обстрілів загинули 4 людини, ще 15 поранені

Автор: Наталія Юрченко

В результаті обстрілів противників в Київській області загинули 4 мирних жителя. Ще 15 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.

"На жаль, є і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар'янівці та Гаврилівці. У Мар'янівці у Вишгородському районі ворожі сили цинічно завдали авіаудару по мирних жителях. Станом на даний момент підтвердилася інформація про чотирьох убитих і більше 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - заявив голова ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, найнебезпечнішим зараз залишається напрямок Буча - Гостомель - Ірпінь. Окупанти протягом чотирьох годин намагаються прорвати оборону. У Бучі українські солдати зупинили рух колони. Противники кинули техніку і розбіглися.

Водночас у Вишгороді нацгвардійці, поліцейські та війська тероборони відбивають атаку ворожих військ. На Бориспільському напрямку - спокійно.

Нагадаємо, активні бої зараз відбуваються в Херсоні. Російські окупанти прорвали оборону і взяли контроль над переправою до міста.

Також стало відомо, що сьогодні у Чернігові в будівлю обласного управління СБУ влучили два снаряди, внаслідок чого воно загорілося.

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