У Чернігові атакували управління СБУ. Будівля горить

Сьогодні, 25 лютого в Чернігові в будівлю обласного управління СБУ потрапили 2 снаряди. Наразі вона горить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Чернігів".

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, у місті в мікрорайоні ЗАЗ та на вулиці Льотній можуть бути перебої зі світлом.

"Ворог потрапив в лінію електропередач.Зараз особливо небезпечно виходити на двір в районах Рокосовського, 1 Травня та інших вулиць", - написав він.