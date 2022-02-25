У Чернігові атакували управління СБУ. Будівля горить
Сьогодні, 25 лютого в Чернігові в будівлю обласного управління СБУ потрапили 2 снаряди. Наразі вона горить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Чернігів".
"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, у місті в мікрорайоні ЗАЗ та на вулиці Льотній можуть бути перебої зі світлом.
"Ворог потрапив в лінію електропередач.Зараз особливо небезпечно виходити на двір в районах Рокосовського, 1 Травня та інших вулиць", - написав він.
Нагадаємо, в Чернігівській області українські солдати знищили дві колони противника.
Також повідомлялося, що поблизу міста Чернігів військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.