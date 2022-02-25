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В Киевской области в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека, еще 15 ранены

Автор: Наталья Юрченко

В результате обстрелов противников в Киевской области погибли 4 мирных жителя. Еще 15 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - заявил глава ОГА Алексей Кулеба.

По его словам, самым опасным сейчас остается направление Буча - Гостомель - Ирпень. Оккупанты на протяжении четырех часов пытаются прорвать оборону. В Буче украинские солдаты остановили движение колонны. Противники бросили технику и разбежались.

В то же время в Вышгороде нацгвардейцы, полицейские и войска теробороны отбивают атаку вражеских войск. На бориспольском направлении - спокойно.

Напомним, активные боя сейчас происходят в Херсоне. Российские оккупанты прорвали оборону и взяли контроль над переправой к городу.

Также стало известно, что сегодня в Чернигове в здание областного управления СБУ попали два снаряда, в результате чего оно загорелось.

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