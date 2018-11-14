У Київській області за п'ять годин сталося близько 100 ДТП

Фото: ДТП у Київській області facebook.com/pol.kyivregion)

Всього з 9:00 ранку до 14:00 на автодорогах Київської області відбулося близько сотні ДТП

У Київській області у зв'язку з погіршенням погодних умов за п'ять годин відбулося до сотні дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що всього з 9:00 ранку до 14:00 на автодорогах Київської області відбулося близько сотні дорожніх транспортних пригод. У зв'язку з цим ролиция рекомендує водіям утриматися від поїздок на власних авто і дотримуватися правил маневрування та безпечної дистанції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за станом на 13:00 14 листопада у Києві зафіксовано майже 300 ДТП.

Крім того, повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

Крім того, у Києві сьогодні вдень зберігаються масштабні пробки, викликані снігопадом.

Зазначимо, сьогодні і завтра, 15 листопада, у Києві очікується зниження температури до -4 вночі, а також снігопад, який триватиме упродовж дня і може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.