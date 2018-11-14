В Киевской области за пять часов произошло около 100 ДТП

Фото: ДТП в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)

Всего с 9:00 утра до 14:00 на автодорогах Киевской области произошло около сотни ДТП

В Киевской области в связи с ухудшением погодных условий за пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что всего с 9:00 утра до 14:00 на автодорогах Киевской области произошло около сотни дорожных транспортных происшествий. В связи с этим ролиция рекомендует водителям воздержаться от поездок на собственных авто и соблюдать правила маневрирования и безопасной дистанции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 13:00 14 ноября в Киеве зафиксировано почти 300 ДТП.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Кром того, в Киеве сегодня днем сохраняются масштабные пробки, вызванные снегопадом.

Отметим, сегодня и завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снижение температуры до -4 ночью, а также снегопад, который продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.