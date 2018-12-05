В Киевской области произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший

Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство

В Киевской области в селе Крушинка произошел взрыв на АЗС, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, на АЗС в Васильковском районе во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки, пострадал 47-летний водитель, который находился в машине. Сейчас пострадавший находится в больнице, его прооперировали.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 5 декабря, в коммуне Риете (Италия) произошел взрыв на автомобильной заправке, в результате чего пострадали 15 человек.

Также сообщалось, что в пятницу, 30 ноября, в Бурыне (Сумская область) во время ремонтно-дизайнерских работ в одной из частных квартир взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали два человека.