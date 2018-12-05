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В Італії стався вибух на автомобільній заправці, постраждали 12 осіб

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 17:50
В Італії стався вибух на автомобільній заправці, постраждали 12 осіб
Фото: місце події (twitter.com/Rietilife)

Поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами

У середу, 5 грудня, в комуні Риете (Італія) стався вибух на автомобільній заправці, в результаті чого постраждали 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на італійський телеканал RAI.

Як повідомляється, серед постраждалих сім пожежних, деякі з них отримали опіки обличчя. Поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами.

Частина вулиць тимчасово перекрита. За попередніми даними, причиною пожежі і вибуху став бензовоз, який загорівся. Вибухнув бензовоз в момент, коли пожежні боролися з вогнем.

Відзначимо, раніше в залізничному тунелі між Неаполем і Салерно вночі 16 листопада вибухнула цистерна, в результаті чого п'ятеро робітників отримали травми. В результаті пожежі постраждали п'ятеро ремонтників. Стан одного з них вкрай важкий.

Також в Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті згоріли кілька сотень автомобілів. Відзначено, що внаслідок пожежі згоріли автомобілі марки Maserati. Пожежа також захопив вантажні та легкові автомобілі, що стоять поруч.

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