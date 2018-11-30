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В Сумской области в многоквартирном доме произошел взрыв, двое пострадавших

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 14:00
В Сумской области в многоквартирном доме произошел взрыв, двое пострадавших
Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

В полиции сообщают, что взорвался баллон с газовой смесью, оставленный с вечера ремонтниками

В пятницу, 30 ноября, в Бурыни во время ремонтные-дизайнерских работ в одной из частных квартир взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Сумской области.

В полиции сообщают, что взорвался баллон с газовой смесью, оставленный с вечера ремонтниками.

"Установлено, что на момент взрыва в квартире, кроме хозяина, находились два работника, которые должны были продолжить ремонт. Как предполагает владельц жилья, очевидно, один из них подошел к баллону с зажженной сигаретой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва пострадали двое мужчин.

"Сейчас следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины, обстоятельства и последствия взрыва, решается вопрос об открытии уголовного по признакам ст. 196 УК Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Тернополе произошел взрыв. На момент взрыва в квартире на 8 этаже, где и произошел взрыв, находились три человека: муж, жена и их семилетний сын.

 

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Новости Украины Сумская областьВзрывквартиры
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