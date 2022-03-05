У Київській області загинули двоє поранених дітей, через окупантів їх не доставили до "Охматдиту"

У Київській області 5 березня загинули двоє дітей. Через бойові дії " швидка допомога "не змогла доставити їх в дитячу лікарню"Охматдит".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генерального директора лікарні Володимира Жовніра.
"Сьогодні вночі до нас повинні привезти трьох тяжкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення в голову і груди. Втім, через російські обстріли, "швидкі допомоги" не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. Приїзду ще однієї дитини ми чекаємо", - зазначив доктор.
За словами гендиректора, на даний момент в лікарні перебувають 185 дітей, які продовжують лікування в стінах НДСЛ "Охматет". Лікарі готові надавати невідкладне лікування і дітям, і дорослим.
"Частина онкологічних пацієнтів вже кілька днів ми евакуюємо в Західну Україну і сусідні країни Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування в бомбосховищах, тому евакуюються з Києва", - підсумував Володимир Жовнір.
Нагадавши, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.
Відзначимо, що 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР".
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