В Киевской области погибли двое раненных детей, из-за оккупантов их не доставили в "Охматдет"

В Киевской области 5 марта погибли двое детей. Из-за боевых действий "скорая помощь" не смогла доставить их в детскую больницу "Охматдет".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на заявление генерального директора больницы Владимира Жовнира.
"Сегодня ночью к нам должны привезти троих тяжелораненых детей, которые получили огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем, из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. Приезда еще одного ребенка мы ждем", - отметил доктор.
По словам гендиректора, на данный момент в больнице находятся 185 детей, продолжающих лечение в стенах НДСЛ "Охматет". Врачи готовы предоставлять безотлагательное лечение и детям, и взрослым.
"Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева", - подытожил Владимир Жовнир.
Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
Отметим, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Ранее мы писали, что Верховная рада ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.
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