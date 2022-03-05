У Київській області загинули двоє поранених дітей, через окупантів їх не доставили до "Охматдиту"

У Київській області 5 березня загинули двоє дітей. Через бойові дії " швидка допомога "не змогла доставити їх в дитячу лікарню"Охматдит".

"Сьогодні вночі до нас повинні привезти трьох тяжкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення в голову і груди. Втім, через російські обстріли, "швидкі допомоги" не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. Приїзду ще однієї дитини ми чекаємо", - зазначив доктор.

За словами гендиректора, на даний момент в лікарні перебувають 185 дітей, які продовжують лікування в стінах НДСЛ "Охматет". Лікарі готові надавати невідкладне лікування і дітям, і дорослим.

"Частина онкологічних пацієнтів вже кілька днів ми евакуюємо в Західну Україну і сусідні країни Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування в бомбосховищах, тому евакуюються з Києва", - підсумував Володимир Жовнір.