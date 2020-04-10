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У Київській області коронавірус підозрюють у 583 осіб

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 11:31
У Київській області коронавірус підозрюють у 583 осіб
Ілюстративне фото (flickr.com njnationalguard)

Найбільше підозр у Києво-Святошинському та в Обухівському районах

У Київській області коронавірус виявили у 140 осіб, підозру на COVID-19 мають 583 жителі регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що за минулу добу в області зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих - 140 громадян. Найбільше хворих - 41 - у Києво-Святошинському районі: 8 - у Софіївській Борщагівці, 7 - у Крюковщині, по 5 - у Гатному, Лісниках та Вишневому, 4 - у Боярці, по 2 - у Дмитрівці, Тарасівці та Святопетрівському і ще один випадок - у Кременищі.

Ще 583 жителі області мають підозру на коронавірус. Найбільше у Києво-Святошинському (152) та в Обухівському (70) районах. Загалом підозри на COVID-19 є у 18 районах, 18 містах та 6 селах області.

Поточна епідеміологічна ситуація у Київській області За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області...

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у Київській області коронавірусом заразилися 10 дітей.

Раніше у Київській ОДА заявили про можливе продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись введених обмежень. Також в області на вихідні можуть максимально обмежити пересування людей.

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