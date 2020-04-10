Відсьогодні в Україні перевірятимуть на коронавірус всіх людей з пневмонією

Фото Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко прокоментував ситуацію пов'язану з протидією розповсюдженню коронавірусу

В Україні всіх хворих людей з діагнозом "пневмонія" відсьогодні будуть перевіряти на коронавірус. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко прокоментував ситуацію, пов'язану з протидією розповсюдженню коронавірусу в країні.

"Відсьогодні ми тестуємо всіх з пневмонією, які перебувають в інфекційних лікарнях та лікарнях іншого профілю", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 2203. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Крім того, МОЗ відправив перевірку в Івано-Франківську область, де найбільше випадків смерті від коронавірусу. Зокрема, буде розглянуто кожен конкретний випадок і надано певні рекомендації щодо покращення надання медичної допомоги.

Також заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про виявлені порушення щодо ситуації з коронавірусом у Миколаївській області.