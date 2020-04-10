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В Киевской области коронавирус подозревают у 583 человек

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 11:31
В Киевской области коронавирус подозревают у 583 человек
Иллюстративное фото (flickr.com njnationalguard)

Больше всего подозрений в Киево-Святошинском и Обуховском районах

В Киевской области коронавирус обнаружили в 140 человек, подозрение на COVID-19 имеют 583 жителя региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что за минувшие сутки в области зафиксировали 7 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных - 140 человек. Больше всего больных - 41 - в Киево-Святошинском районе: 8 - в Софиевской Борщаговке, 7 - в Крюковщине, по 5 - в Гатном, Лесниках и Вишневом, 4 - в Боярке, по 2 - в Дмитровке, Тарасовке и Святопетровском и еще один случай - в Кременище.

Еще 583 жителя области имеют подозрение на коронавирус. Больше всего подозрений в Киево-Святошинском (152) и в Обуховском (70) районах. В общем подозрения на COVID-19 зафиксированы в 18 районах, 18 городах и 6 селах области.

Поточна епідеміологічна ситуація у Київській області За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області...

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Напомним, в Киевской области коронавирусом заразились 10 детей.

Ранее в Киевской ОГА заявили о возможном продлении карантина до осени, если люди не будут придерживаться введенных ограничений. Также в области на выходные могут максимально ограничить передвижения людей.

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