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У Києві уламки збитої ракети потрапили у приватний будинок

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 09:50
У Києві уламки збитої ракети потрапили у приватний будинок Фото: у Києві уламки ракети потрапили у будинок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Дарницькому районі Києві ввечері 27 березня було збито російську ракету, яка потрапила на територію приватної садиби. В результаті сталося масштабне загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла диспетчерам Служби порятунку о 23:12. Рятувальники встановили, що загоряння сталося через влучання уламків ракети у приватний будинок.

Локалізувати пожежу вдалось о 0:27 у понеділок, 28 березня, на площі 100 квадратних метрів, а повністю ліквідувати - о 1:24.

Від ДСНС залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, в небі над Одеською областю була збита російська ракета.

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