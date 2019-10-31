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В Дніпрі проходять антитерористичні навчання

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 11:58
В Дніпрі проходять антитерористичні навчання
Фото: навчання в Дніпрі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Завдання нацгвардійців - блокувати першу групу зловмисників

У Дніпрі в аеропорту проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як зазначається, завдання нацгвардійців - блокувати першу групу зловмисників.

"У Дніпрі правоохоронці підняті по тривозі для затримання терористів в аеропорту міста. За таким сценарієм проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Фото: навчання в Дніпрі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у місті Бердянську Запорізької області 13 і 14 вересня проходило планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання, через що на окремих територіях було тимчасове введення особливого режиму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та підрозділи бойового забезпечення десантно-штурмових військ збройних сил України візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях Saber Junction - 2019, які пройдуть в Німеччині. Навчання відбудуться на американській базі JMRC.

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