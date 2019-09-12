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У Запорізькій області пройдуть антитерористичні навчання СБУ

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 12:17
У Запорізькій області пройдуть антитерористичні навчання СБУ
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Навчання відбудуться в Бердянську 13 і 14 вересня

У місті Бердянську Запорізької області 13 і 14 вересня пройде планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання, із-за чого на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічник начальника управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко у Facebook.

За його словами, навчання пройдуть в максимально наближених до реальних умов.

"Протягом 13-14 вересня 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Запорізькій області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбудеться на території р. Бердянськ в умовах максимально наближених до реальних з використанням спецтехніки та озброєння", - написав він.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, ДСНС, Державної прикордонної служби, представники органів влади та місцевого самоврядування.

"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів і т. д.", - попередив він.

Жителів і гостей регіону закликали зберігати спокій у зв'язку із зосередженням у місті спецназівців і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, що належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та підрозділи бойового забезпечення десантно-штурмових військ збройних сил України візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях Saber Junction - 2019, які пройдуть в Німеччині. Навчання відбудуться на американській базі JMRC.

Крім того, 10 вересня Україна і НАТО домовилися про спільне реформуванні української армії. Також сторони обговорили можливі спільні дії, спрямовані на посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

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