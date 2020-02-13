СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання у Київській області

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Місцевих мешканців закликають під час проведення навчань зберігати спокій

Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області 17 - 21 лютого 2020 року проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, у заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України та органів державної влади.

"Служба безпеки України закликає мешканців Київської області під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей. Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

Навчання проходитимуть у межах чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше антитерористичні навчання пройшли у Дніпропетровській області.

Також планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання пройшло у Бердянську Запорізької області.