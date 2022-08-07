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Жовтий рівень небезпеки. Злива у Київській області триватиме до кінця доби

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Україна, Неділя 07 серпня 2022 19:20
Жовтий рівень небезпеки. Злива у Київській області триватиме до кінця доби Фото: Жовтий рівень небезпеки. Злива у Київській області триватиме до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Синоптики попереджують мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища, які будуть тривати до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

За попередніми даними, до кінця цієї доби буде тривати значний дощ. У гідрометеорологічному центрі попереджають про жовтий рівень небезпеки в Київській області.

Жовтий рівень означає потенційну небезпеку для населення та інфраструктури. Людям потрібно бути більш уважними та обережними.

Нагадаємо, що сьогодні після сильної зливи затопили Ірпінь.

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