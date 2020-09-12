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У Миколаївській області горів заповідник

Михайлівка, Субота 12 вересня 2020 13:55
У Миколаївській області горів заповідник
Фото з місця пожежі (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У Миколаївській області горів заповідник "Єланецький степ". Пожежу вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла 11 вересня вдень. Горів сухостій поблизу села Михайлівка у Новоодеському районі.

"По прибуттю встановлено, що горить 2,5 гектара на території природного заповідника "Єланецький степ" та іншій відкритій території (4 га). Через вітер вогонь швидко поширювався сухою травою, чагарниками та листяним настилом", - йдеться в повідомленні.

О 15:30 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:00 ліквідувати на загальній площі 8,5 га. Причина виникнення вогню ще встановлюється.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні у більшості регіонів, яка очікується 12-13 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку вересня масштабна пожежа на відкритій місцевості спалахнула в Луганській області. Під час ліквідації загинув один військовий. Вогонь вдалося загасити через 6 днів.

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