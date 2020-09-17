ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Київській області горить військовий полігон

Київська область, Четвер 17 вересня 2020 21:09
У Київській області горить військовий полігон
Фото: пожежа на військовому полігоні (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 17 вересня, на території військового полігону в Дівичках у Київській області сталася пожежа. Займання почалося в лісі близько 14:00.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

На місце події відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399.

В цей час, до гасіння пожежі залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії і лісники.

Всього в ліквідації поширення вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

"Шановні мешканці військового містечка, будь ласка зберігайте спокій, дотримуйтесь протипожежної безпеки і по можливості залишайтеся вдома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на півночі Чехії сталася пожежа на складах зі списаними боєприпасами.

Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховому складському приміщенні виникла пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Київська областьпожежавійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся