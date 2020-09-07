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У Київській області 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через COVID-19

Автор: РБК-Україна

У Київській області 14 закладів середньої освіти повністю або частково були переведені на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 серед учнів і вчителів.

Повністю на дистанційне навчання перейшли

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в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст 3 - гімназія".

Нагадаємо, в Києві через коронавірус пішли на карантин дві школи.

Крім того, у Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від зараження коронавірусом.

Додамо, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.

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