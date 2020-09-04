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У Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 06:52
У Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу
Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування працюючих вчителів-пенсіонерів та дітей від коронавірусу. Вони перебувають у групі ризику.

Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

“Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не тільки пенсіонерів (працюючих вчителів-пенсіонерів, - ред.), а й дітей. Я сподіваюсь, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співпрацю, який буде корисним і вчителям, і державі, і буде певним чином моделювати ситуацію певного захисту”, - заявив він.

Нагадаємо, за словами Шкарлета, наступного тижня з фонду боротьби з коронавірусом можуть бути виділені 3 млрд грривень на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.

Раніше Шкарлет розповів, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.

Також Шкарлет розповів, що в рамках організації роботи їдалень у школах на час карантину в Україні рекомендується встановити сендвічний тип харчування.

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