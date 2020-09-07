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У Києві дві школи закрили на карантин

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 13:02
У Києві дві школи закрили на карантин
Фото: учень (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи. У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додав, що у разі спалаху коронавірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.

"Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання",- сказав Рубан.

Рубан відмітив, що перевірки в закладах освіти тривають протягом місяця.

Нагадаємо, у Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.

Втім, влада Івано-Франківська ухвалила рішення повернути дітей у школи і садки, попри рішення центральної влади

Також у МОН говорили, що в рамках організації роботи їдалень у школах на час карантину в Україні рекомендується встановити сендвічний тип харчування.

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