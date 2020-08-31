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У "червоних" зонах навчання проводитимуть дистанційно, - Шкарлет

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 13:46
У "червоних" зонах навчання проводитимуть дистанційно, - Шкарлет
Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, як відбуватиметься навчання у населених пунктах, які віднесуть до "червоної" карантинної зони. За його словами, освітній процес там буде дистанційним.

Про це він сказав у ході брифінгу.

Пресбрифінг за участі т.в.о. Міністра Сергія Шкарлета щодо початку нового 2020/2021 навчального року та попередніх результатів вступної кампанії до закладів вищої освіти

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Понеділок, 31 серпня 2020 р.

"У разі встановлення "червоного" освітній процес буде відбуватися тільки дистанційно. У 19 зонах встановлено червоний режим... Хочу нагадати, що переважна більшість закладів освіти - є комунальними, і фінансове забезпечення покладається на міські/селищні ради", - зазначив в.о. глави Міносвіти.

Нагадаємо, глава Івано-Франківська, який віднесли до "червоної" зони карантину, Руслан Марцінків заявив, що в школах міста продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус; вони будуть замість дистанційного навчання.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я розробили рекомендації, згідно з якими якщо хоча б у одного учня підтвердять захворювання на коронавірус, то весь клас відправлять на карантин.

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