ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Київському апеляційному суді виявлили коронавірус

Автор: Инна Собора

Коронавірусом захворів один із співробітників

У співробітника Київського апеляційного суду виявили COVID-19. Суд продовжує працювати в штатному режимі.

Популярні новини

Про це повідомили у прес-службі суду.

Наразі у приміщенні суду здійснюють посилену дезинфекцію та вживають всі необхідні протиепідемічні заходи.

"З метою убезпечення відвідувачів та працівників Київського апеляційного суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - йдеться в заяві суду.

До цього у Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу.

Нагадаємо, у Києві 2 вересня зафіксували новий антирекорд, за добу кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі.

Раніше РБК-Україна писало, що що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус