У Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 зросла вдвічі. Новий антирекорд

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Києві 2 вересня зафіксували новий антирекорд. За добу кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі.

Про це повідомляє карта Ради національної безпеки і оборони.

За вчора у місті заразилися коронавірусом ще 332 людини. У місті за весь час пандемії виявили 13 878 випадків COVID-19.

Зазначимо, Київ потрапив у "жовту зону" карантину. У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є ​​заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження "зеленої" зони.

Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння Києва в "помаранчеву зону" карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.

У коментарі виданню повідомляли, що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.